الطيبة: تمديد اعتقال شقيقي نسرين جبارة بشبهة قتلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، فترة اعتقال شقيقي الضحية، نسرين جبارة، من مدينة الطيبة بسبعة أيام، لغاية 14 حزيران/يونيو الجاري بشبهة ضلوعهما في جريمة قتلها.

وكانت الشرطة قد اعتقلت المشتبهين البالغين من العمر 21 و30 يوم الأحد الماضي، وقد جرى إحالتهما للتحقيق قبل تمديد اعتقالهما في المحكمة.

وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول مجرى التحقيق في جريمة القتل، لغاية 1 تموز/يوليو القادم.

هذا، وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 1 آذار/مارس الماضي، حينما تعرضت الضحية نسرين عبد الحفيظ جبارة (36 عاما)، لجريمة إطلاق نار داخل مركبتها خلال توجهها للعمل، بعدما اقترب منها مجهول كان على متن دراجة نارية وقام بإطلاق النار صوبها وهرب من المكان.