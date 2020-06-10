القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، فترة اعتقال شقيقي الضحية، نسرين جبارة، من مدينة الطيبة بسبعة أيام، لغاية 14 حزيران/يونيو الجاري بشبهة ضلوعهما في جريمة قتلها.
وكانت الشرطة قد اعتقلت المشتبهين البالغين من العمر 21 و30 يوم الأحد الماضي، وقد جرى إحالتهما للتحقيق قبل تمديد اعتقالهما في المحكمة.
وأصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول مجرى التحقيق في جريمة القتل، لغاية 1 تموز/يوليو القادم.
هذا، وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 1 آذار/مارس الماضي، حينما تعرضت الضحية نسرين عبد الحفيظ جبارة (36 عاما)، لجريمة إطلاق نار داخل مركبتها خلال توجهها للعمل، بعدما اقترب منها مجهول كان على متن دراجة نارية وقام بإطلاق النار صوبها وهرب من المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيبة: تمديد اعتقال شقيقي نسرين جبارة بشبهة قتلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.