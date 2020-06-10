ضحايا الإرهاب يقاضون المؤسسات القطرية في غسل الأموال من خلال الولايات المتحدة لتمويل الإرهاب

الأربعاء 10 يونيو 2020

رفعت ضحايا الجرائم والحوادث الإرهابية، أمس، دعوى قضائية ضد أهم البنوك القطرية على خلفية تمويلها للعمليات التي شهدتها الولايات المتحدة .



واكتشف ضحايا الهجمات الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي من الأمريكيين الموجودين في إسرائيل أن البنوك القطرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني ، بالتآمر مع قطر الخيرية ، وهي مؤسسة خيرية قطرية محظورة في إسرائيل لتمويل حماس ، قامت بغسل الأموال سراً من خلال النظام المالي الأمريكي لكل من تلك المنظمات الإرهابية.

كما استخدمت حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني الدعم المالي لهذه المؤسسات القطرية لقتل وتشويه الأمريكيين الذين يعيشون في إسرائيل ويزورونها ، بما في ذلك تايلور فورس.

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وفي عام 2018 ، وقع الرئيس ترامب قانون تيلور فورس ليصبح قانونًا لمنع الأموال الأمريكية من الذهاب إلى السلطة الفلسطينية إذا استمروا في دفع "شهداء" لأولئك الذين يهاجمون الأبرياء.

وتوضح هذه الدعوى تفاصيل ممارسة ذات صلة وأكثر ضرراً سوء الاستخدام غير القانوني للنظام المالي الأمريكي لتسهيل الهجمات ضد الأمريكيين ، بما في ذلك تايلور فورس نفسه.

كما قدم مصرف الريان وبنك قطر الوطني الخدمات المصرفية لقيادة حماس العاملة خارج قطر، حيث تشغل مجالسها ومناصبها التنفيذية ، هي مؤسسات خاصة ، وبالتالي فهي ليست محصنة من رفع دعوى ضدها تخص أنشطة تمويل الإرهاب.