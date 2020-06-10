شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات الجنوبية تستهدف ميليشيا الإخوان الهاربة في المحفد والان مع التفاصيل

الأربعاء 10 يونيو 2020 تمكنت قوات المقاومة الجنوبية بمديرية المحفد في محافظة ابين ظهر اليوم من تنفيذ كمين محكم لعدداً من الاطقم العسكرية التابعة لميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية كانت هاربة من شقرة إلى شبوة.

ونقل موقع عدن تايم عن مصادر ميدانية أن قوات المقاومة الجنوبية استهدفت طقمين عسكريين وسيارة إسعاف تابعة لميلشيا الإصلاح بكمين محكم في منطقة الجرة شرق مديرية المحفد. Advertisements واكدت المصادر أن الكمين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميلشيا وإعطاب أحد الاطقم العسكرية التابعة لهم. وتشن قوات المقاومة الجنوبية سلسلة من الهجمات والكمائن المحكمة على قوات وافراد ميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية الهاربة من المعارك في شقرة مكبدينهم خسائر فاذحة في الأفراد والعتاد

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