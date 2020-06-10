سياسي إيراني : حفيد الخميني وجواد ظريف قد ينافسان في الإنتخابات الرئاسية القادمة

الأربعاء 10 يونيو 2020

توقع السياسي الإيراني حسين كنعاني مقدم، أن يترشح كل من سيد حسن الخميني، حفيد المرشد الراحل آية الله الخميني، إضافة إلى وزير الخارجية الحالي، محمد جواد ظريف، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2021.



وبحسب موقع إرم نيوز، قال مقدم في حديث مع وكالة أنباء ”نادي الصحفيين الشبان“ المحلية، الأربعاء ”إنني أرى أن التيار الإصلاحي قد يلجأ إلى مرشحين من خارج تيارهم في الانتخابات الرئاسية للعام 2021، وربما يتوجهون نحو شخص شبيه بالرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، مثل سيد حسن الخميني“.

كما أشار السياسي الإيراني، إلى احتمالية ترشح وزير الخارجية الحالي، محمد جواد ظريف، لافتا إلى أن هذا الاحتمال كبير للغاية، فهو أحد الخيارات المطروحة بقوة للإصلاحيين؛ وذلك لخلفيته الدبلوماسية، ما سيساعده على الحديث في المحافل الدولية.

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ونوه مقدم، إلى أننا ”سنشهد في الانتخابات الرئاسية المقبلة حضور شخصيات تُعبر عن التيارات السياسية الرئيسية، وهي الأصولية والإصلاحية والمستقلة، حيث سيسعى مرشح كل تيار أن يفوز في الانتخابات عن طريق طرح ائتلاف سياسي، إذ أرى أننا سنرى الحكومة المقبلة ائتلافية وليست معبرة عن تيار بعينه“.

يُذكر أن عضو لجنة العلاقات العامة بحزب الجمهورية الإيراني، اسفنديار عبد اللهي، أعلن في وقت سابق عن اعتزام الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حديث عن عدم رغبة النظام الإيراني في عودة نجاد لرئاسة البلاد مجددًا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في مايو/ أيار من العام المقبل 2021، وذلك بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي حسن روحاني