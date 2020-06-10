36 حالة وفاة وتسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

الأربعاء 10 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 819 حالة.



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وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3717 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 112 آلفا و288 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1615 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 77954