شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تمدد ولاية رئيس الوزراء والنواب حتى إجراء انتخابات خلال عام والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم المجلس جيبرو جبريسلاسي إن المجلس صوّت لصالح قرار يمد ولاية النواب الاتحاديين والإقليميين والفرع التنفيذي للحكومة لما يتراوح بين تسعة أشهر و12 شهرا.
وأضاف أن السلطات ستمضي قدما في تنظيم الانتخابات خلال تلك الفترة بمجرد أن ترى السلطات الصحية أن فيروس كورونا لم يعد يمثل تهديدا للصحة العامة.
وسجلت إثيوبيا في المجمل 2336 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس و32 حالة وفاة حتى اليوم الأربعاء.
وخيرية إبراهيم، التي استقالت من رئاسة المجلس يوم الاثنين، مسؤولة كبيرة في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي الذي عارض القرار الذي اتُّخذ في مارس بتأجيل الانتخابات بسبب الجائحة.
ومن المرجح أن يؤدي تمديد فترة ولاية أبي لما بعد سبتمبر إلى تفاقم خلاف متصاعد بين حكومته والحزب الذي هدد بتنظيم انتخابات في منطقة تيجراي التي تضم واحدة من أكثر الجماعات العرقية تأثيرا في البلاد.
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