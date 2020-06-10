أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور، كأول أمريكي من أصل أفريقي يرأس فرعا بالجيش الأمريكي بالزي الرسمي، بتصويت ساحق بنسبة 98 بدون أي معارضة.

وسيصبح براون رئيس أركان القوات الجوية في وقت هزت فيه البلاد احتجاجات شديدة بشأن العرق والتمييز.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر براون مقطع فيديو عن وفاة المواطن الأسود جورج فلويد، الذي قتل على أيدي الشرطة، وتحدث عن الشعور "بالعيش في عالمين" ، وعن الانقسامات في الولايات المتحدة بين البيض والسود ، والملاحة عبر الحدود.

وقال براون، وهو قائد الأطقم بالطائرات الحربية ، إن الولايات المتحدة فشلت دائما في ضمان المساواة للجميع، على النحو المحدد في الدستور، وأشار إلى أنه تعرض للعنصرية أثناء خدمته في القوات المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين أول أمريكي من أصل أفريقي لرئاسة فرع بالجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.