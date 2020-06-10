بالوثائق.. تقرير الزراعة البرلمانية بشأن تسويق محصول الحنطة

تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن تقرير لجنة الزراعة البرلمانية بشأن تسويق محصول الحنطة الذي ناقشه البرلمان بجلسة اليوم. ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لجنة الزراعة بمخاطبة وزراة التجارة لغرض استلام محصول الحنطة والشعير من مزارعي كركوك والمحافظات الاخرى.

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