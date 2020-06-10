بالصور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بغرف عزل المصابين بكورونا في واسط

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اخماد حريق نشب في غرف عزل المصابين بكورونا في واسط.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في واسط تتمكن من اخماد حادث حريق نشب في غرف عزل المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى النعمانية العام".

وأضاف البيان أنه "لم يتم تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية في المستشفى"، مشيرا الى أن "سبب الحادث تماس كهربائي في اجهزة التكييف".

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وأدناه صور الاخماد: