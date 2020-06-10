رئيس أركان الجيش المصري: جاهزون لمواجهة كافة التحديات

قال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، إن الجيش المصري في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة المخاطر والتحديات.

وأضاف، خلال لقائه عددا من القادة وجنود المنطقة الغربية العسكرية، غرب القاهرة، أن القوات المسلحة المصرية قادرة على صون مقدسات البلاد وتأمين حدودها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن الفريق محمد فريد، رئيس أركان الجيش المصري، نقل للقادة والضباط والجنود، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال المنطقة الغربية العسكرية، على حدود ليبيا.

كما أشاد بـ"حماة البوابة الغربية" وما يبذلونه من جهد فى تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، والتصدى للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين، وتأمين وحماية مصر وسلامة أراضيها.

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وأضاف، بيان المتحدث العسكري، أن الفريق محمد فريد، استمع لآراء القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة الغربية العسكرية واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى، مشيدا "بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى" .



وأكد الفريق محمد فريد أن القوات المسلحة المصرية تزداد يوماً بعد يوم قوة فى ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام.



