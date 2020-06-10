عريقات يكذب انتقاده للموقف العربي: محاولات ساقطة من خونة

استنكر الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، فبركة تصريحات على لسانه ضد الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال عريقات إن تلك التصريحات المفبركة ما هي إلا محاولة "ساقطة وكاذبة من خونة"، ولا أساس لها من الصحة وغير موجود في أي صحف سويسرية.



ونفى عريقات في تصريح أرسله لـ"الخليج 365" إدلائه بأية تصريحات تنتقد الموقف العربي أو موقف المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مواقع إخبارية قامت بفبركة حديث له ونسبه إلى صحيفة "لوتان" السويسرية.

وزعمت تلك المواقع أن عريقات، قال:" لم نعد نعول على الموقف العربي، وجهودنا الحالية تعتمد على الموقف الأوروبي؛ لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية".

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ورد عريقات ، قائلاَ:" هذه محاولات ساقطة وكاذبة ومستمرة من خونة باعوا ضمائرهم للاحتلال الإسرائيلي يروجون هذه الأكاذيب وانضموا لضرب المشروع الوطني الفلسطيني".

وأوضح أنه "يمكن للجميع مراجعة جميع الصحف السويسرية، ولن يجدوا أية مقابلة معي تدعم أكاذيب وتضليلات من ادعو تلك التصريحات".

وأمس الثلاثاء، أشادت الرئاسة الفلسطينية، بموقف المملكة العربية السعودية الرافض لقرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية.



وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، إنها: "تشيد بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية".

وأضافت: "هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم شعبنا وقضيته بكافة المحافل والميادين، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في المجالات كافة".

وكان مجلس الوزراء السعودي، أصدر بياناً، أعرب فيه، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأن أي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.