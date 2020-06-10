قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إنه يجب أن تكون بريطانيا قادرة على التحدث بصراحة بشأن "مخاوف خطيرة" تتعلق بمنشأ مرض كوفيد-19 وبهونج كونج وبالبنية التحتية الحساسة للبلاد مع الصين.
وأضاف أمام البرلمان "يجب أن نشعر بحرية كاملة في إثار هذه القضايا بصوت عال وبوضوح مع بكين وهذا ما سنستمر في القيام به".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: #بريطانيا يجب أن تتمكن من إثارة مسألتي هونج كونج وكوفيد-19 مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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