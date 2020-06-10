جونسون: #بريطانيا يجب أن تتمكن من إثارة مسألتي هونج كونج وكوفيد-19 مع الصين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إنه يجب أن تكون بريطانيا قادرة على التحدث بصراحة بشأن "مخاوف خطيرة" تتعلق بمنشأ مرض كوفيد-19 وبهونج كونج وبالبنية التحتية الحساسة للبلاد مع الصين.

وأضاف أمام البرلمان "يجب أن نشعر بحرية كاملة في إثار هذه القضايا بصوت عال وبوضوح مع بكين وهذا ما سنستمر في القيام به".