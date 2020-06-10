اخبار العالم

روسيا تبدأ إنتاج دواء لكورونا من البلازما

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تبدأ إنتاج دواء لكورونا من البلازما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

روسيا تبدأ إنتاج دواء لكورونا من البلازما

متابعات_ الخليج 365

اتفقت شركة «روس تيخ» والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس «».

 

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

 

Advertisements

وأضاف البيان أن «الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة «ناتسيمبيو» التابعة لـ«روس تيخ»، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس «كورونا»، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى كورونا».

 

وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبيولين المناعي ضد «كورونا»، وفقاً للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توفر المواد الخام لدى «ناتسيمبيو».

 

وسيتم توجيه الاستثمارات لشراء المعدات وإجراء التجارب السريرية، وإعداد الوثائق لتسجيل الأدوية.

 

من جانبه قال رئيس «روس تيخ» سيرغي شيميزوف، إن «ناتسيمبيو» مستعدة للبدء بإنتاج الدواء في مؤسساتها، في المدن الروسية التالية: بيرم ونيجني نوفغورود وتومسك وأوفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تبدأ إنتاج دواء لكورونا من البلازما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا