المالكي يدعو المجتمع الدولي إلى ردع خطة الاحتلال لضم أراض فلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي إلى ردع خطة الاحتلال لضم أراض فلسطينية لأنها ستعمل على استمرار الصراع والاستعمار الإسرائيلي.



وأضاف خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل أبنائنا بدم بارد وهدم البيوت وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات لتغيير التركيبة الديموغرافية لفلسطين".

وشدد المالكي على أن "قضيتنا محورية للدول العربية والإسلامية، ولن نسمح باضطهادنا وانتقاص حقوقنا، ومستمرون في رفض الحلول المنحازة لقضيتنا ومحاولات الالتفاف على حقوقنا".

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وحذر من أن "إتمام خطوة ضم أراض فلسطينية ستكون بمثابة إعلان إسرائيل إلغاء الاتفاقات الموقعة من طرفها وتلاشي حل الدولتين".

وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى لضم أراض فلسطينية كخطوة في طريق هدم المسجد الأقصى سينتج عنها تحويل الصراع من سياسي إلى ديني".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن حكومته ستشرع في الأول من يوليو/تموز المقبل بعمليات ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

غير أن تلك الخطوة قوبلت برفض عربي ودولي حيث أعلنت عدة دول خلال الأسابيع الأخيرة معارضتها لضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية ودعت إلى حل الدولتين.