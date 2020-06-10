شكرا لقرائتكم بومبيو يطالب الأطراف الليبية بالتفاوض بنوايا حسنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، الأطراف الليبية للعودة للتفاوض بنوايا حسنة، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار.

وكان السفير الأميركي لدي ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد تحدث أمس الثلاثاء عن تزايد فرص إجراء حوار سياسي في الأيام المقبلة بين الأطراف الليبية، مرجّحاً إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا قريباً.

في سياق آخر، طالب بومبيو إيران بالإفراج عن كافة المعتقلين الأميركيين، وذلك بعد إفراجها مؤخراً عن سجين أميركي.

وأطلقت السلطات الإيرانية سراح مايكل وايت، الجندي السابق في البحرية الأميركية من سجن إيراني في صفقة تبادل مع واشنطن حيث أفرجت هذه الأخيرة عن العالم الإيراني مجيد طاهري، الذي كان محتجزاً في الولايات المتحدة.

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وجدد الوزير الأميركي اتهام الصين باستغلال وباء كورونا، مؤكداً أن "المساعدات الأميركية ساهمت في إنقاذ العديد في إفريقيا من كوفيد-19".

وفي الشأن الداخلي، اعتبر بومبيو أن الإدارة الأميركية ردت بشكل مناسب على قضية مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود على يد شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 أيار/مايو الماضي.

وقال وزير الخارجي الأميركي إن "الولايات المتحدة تعرف كيف تواجه التحديات الداخلية".

وفي شأن مفتش وزارة الخارجية ستيف لينك الذي تم إقالته، قال بومبيو: "لينيك عنصر سيئ وطالبنا بإجراء تحقيق بشأن. لينيك لم يقم بواجبه كما يفترض كمفتش في الخارجية".