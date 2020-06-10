"ضربة لأردوغان".. بعد إعلان ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا.. نيكوس دندياس يزور القاهرة 18 يونيو لترسيم الحدود البحرية

وقعت كل من اليونان وإيطاليا، الأربعاء، اتفاقية ترسيم للحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اعتبره "ضربة" للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وجدل ترسيم تركيا للحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية اليونانية على صفحتها الرسمية بتويتر، يظهر توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا للاتفاقية، في حين نشرت وزارة الخارجية الإيطالية مقطع فيديو من زيارة وزيرها لليونان "الدولة الصديقة تاريخيا".

ويذكر أن أدوغان، وقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين، قائلا: "لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا"، مضيفا في مقابلة مع شبكة TRT التركية: "سنقوم بحماية حدودنا البحرية وفق الاتفاقيات الدولية، وبذلك نحمي حقوقنا وحقوق الشطر التركي من قبرص". على حد تعبيره كما نشر موقع "CNN".

اليونان من جهتها وفي أعقاب تصريحات أردوغان، أعلنت طرد السفير الليبي، احتجاجا على الاتفاق المبرم بين حكومة بلاده وبين تركيا، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضهم على الاتفاق، معتبرين أن الاتفاق "غير شرعي" و"يتعارض مع القانون الدولي".



لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، القاهرة في ١٨ يونيو الجاري، لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر.

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، يزور القاهرة في ١٨ يونيو الجاري، لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر.



وأشارت الوكالة إلى أن نيكوس دندياس، يزور القاهرة فى 18 يونيو لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وفى حديث لإذاعة "أنتينا تى فى"، قال إنه بعد توقيع اتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة الموقعة بين اليونان وإيطاليا ، أعلن ندندياس أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



ووفقا لرئيس الدبلوماسية فى أثينا، فإن اتفاق أمس بين إيطاليا واليونان أثار بالتأكيد غضب الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ، وقال دندياس إن "إيطاليا تبنت بشكل كامل تفسيرا للقانون الدولى كما تفهمه اليونان"، وأن تركيا فقط هى التى تصر على هذه الرؤية الاحادية.

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وكان وقع وزير الخارجية اليونانى ونظيره الإيطالى لويجى دى مايو، أمس الثلاثاء، على اتفاق حول الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، إن "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)".



من جهته، أشاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بالاتفاقية، ووصفها بأنها تطور له أهمية تاريخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، كما تمهد السبيل لليونان للتوصل لاتفاق مماثل مع جارتها ألبانيا.

يذكر أن دندياس ودي مايو التقيا في روما فبراير الماضي لبحث سبل التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تربط اليونان وإيطاليا شراكة في مشروع أنابيب غاز شرق المتوسط.

يأتي ذلك بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، وثارت أزمة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.