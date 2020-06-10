إصابة 19 موظفاً في الإدارة الرئاسية في أذربيجان بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أصيب 19 موظفا في الادارة الرئاسية في اذربيجان بفيروس كورونا المستجد، وفق ما اعلنت السلطات في هذا البلد بجنوب القوقاز مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم خلية الازمة لمكافحة الوباء رامين بيرملي إنه تم ايضا تأكيد 13 اصابة في وزارتي الحالات الطارئة والعمل.

واحصت اذربيجان رسميا الى الان 8191 اصابة بكورونا بينها 98 وفاة. وبلغت نسبة زيادة تفشي الوباء 23 في المئة منذ الاسبوع الفائت.

واعلنت الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالنفط حال الطوارىء نهاية آذار/مارس لكبح انتشار الفيروس قبل أن ترفعها في 31 ايار/مايو.

Advertisements

واقر الرئيس إلهام علييف بأن تخفيف اجراءات الاغلاق ادى الى "ارتفاع عدد الاصابات الجديدة"، لكنه اعتبر أن "الوضع تماما تحت السيطرة".

ولاحتواء انتشار الفيروس، اعادت السلطات فرض الاغلاق نهاية الاسبوع الفائت في المدن الكبرى وبينها العاصمة باكو، على أن يتكرر هذا الاجراء السبت والاحد.

ولن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا لدواع صحية ملحة او لحضور جنازة اقرباء.

وتستثنى الصناعة النفطية من هذا التدبير كونها محرك الاقتصاد.