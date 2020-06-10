تعود الدراسة في بريطانيا أو لا تعود!

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نصر المجالي: تصادم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعيم المعارضة العمالية السير كير ستارمر لسبع دقائق متواصلة أمام جلسة مجلس العموم، يوم الأربعاء، حول غياب خطة واضحة لاستئناف الدراسة بعد فترة الإغلاق.

وخلال الجلسة المخصصة عادة لمساءلة رئيس الوزراء (PMQs) التي شهدت تشنجا واضحا في الاشتباك الكلامي، واجه جونسون هجمة من زعيم حزب العمال الذي اتهمه بـ "الالتفاف حول قضية استئناف الدراسة" في الوقت الذي يغيب فيه ملايين الأطفال عن تعليمهم.

تناقض

ورد جونسون، على الاتهامات من زعيم المعارضة، بالقول إن السير كير نفسه كان "يتناقض" حول ما إذا كانت المدارس آمنة للعودة أم لا، ولم يفِ بتعهده بالعمل معًا بشأن القضية الحاسمة.

وقال رئيس الوزراء "أعتقد حقا أنه بحاجة إلى اتخاذ قراره في المسألة حسب الخطة التي بدأ تنفيذها بعودة طلاب السنوات الأولى إلى السادسة إلى مقاعد الدراسة".

وتبادل جونسون وستارمر الاتهامات بأن أيا منهما لم يتخذ موقفا حاسما خلال مكالمة سابقة هاتفية بينهما حول عودة الدراسة، وكيف ومتى سيعود الطلاب الى مدارسهم وسط موجات عارمة من غضب الأهالي.

واعترف وزير التعليم غافين ويليامسون أمس الثلاثاء، بأن "طموح" إعادة جميع الأطفال في سن التعليم الابتدائي إلى الصف لمدة شهر قبل العطلة الصيفية قد تم التخلي عنه، بعد أسابيع فقط من تحديده.

دوام كامل

ورفضت مصادر حكومية التأكيد على أن جميع التلاميذ في المدارس الابتدائية أو الثانوية سيتمكنون من العودة بدوام كامل بعد العطلة التي فرضها الإغلاق، قائلة فقط أنهم يأملون في عودة "المزيد".

ومن جهتها، اتهمت مفوضة شؤون الأطفال آن لونغفيلد الحكومة بـ '' إفساد الطفولة ''، بينما عبر الآباء عن غضبهم من إعادة فتح المتاجر غير الأساسية، وماكدونالدز وحدائق الحيوان يوم الاثنين قبل معظم المدارس. وقال كبير مفتشي المدارس السابق مايكل ويلشو إن نهج الحكومة كان "فوضى" ويغذي "مأساة" للشباب.

وكان عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم بزعامة جونسون، من بين أولئك الذين طالبوا بخريطة طريق لإعادة الأطفال إلى المدرسة. وحذر روبرت هالفون، رئيس لجنة التعليم المختارة ، من أن 700.000 من أكثر التلاميذ ضعفاً لا يقومون بأي عمل في المنزل على الإطلاق وأن الكثير منهم لا يستطيعون الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر، محذرا من تفشي "وباء الفقر التعليمي" دون مزيد من المساعدة للطلاب.

قاعات الكنائس

وفي حين، تتصاعد المطالب لاستخدام القاعات المجتمعية والكنائس كصفوف دراسية موقتة، وحث زعيم حزب العمال السير كير، رئيس الوزراء على دعم مقترحاته بتشكيل فريق عمل وطني للنظر في عودة التلاميذ إلى المدارس.

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جانب من جلسة مجلس العموم يوم الأربعاء

وقال: "جميعنا نريد عودة أكبر عدد ممكن من الأطفال إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن وبمجرد أن تكون آمنة.

ما كان مطلوبًا لتحقيق ذلك كان خطة وطنية قوية، وإجماع بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والقيادة القوية من الأعلى {من الحكومة}".

وقال الزعيم العمالي: "هذه العناصر الثلاثة جميعها مفقودة"، وقال: "الترتيبات الحالية تكمن في الفوضى، والآباء فقدوا الثقة في نهج الحكومة، وسيفقد ملايين الأطفال ستة أشهر من الدراسة وسيزداد عدم المساواة الآن".

وأضاف ستارمر: "منذ عدة أسابيع، اقترحت إنشاء فريق عمل وطني حتى يتمكن الجميع من وضع أكتافهم على عجلة القيادة. لم يفت الأوان، هل سيوافقني رئيس الوزراء على هذا الأمر؟ ".

ورد جونسون: "في الأسبوع الماضي كان ستارمر أخبر مجلس العموم بأنه لم يكن من الآمن بعد أن يعود الأطفال إلى المدرسة، هذا الأسبوع يقول أنه لا يوجد عدد كاف من الأطفال يعودون إلى المدرسة. أعتقد حقًا أنه بحاجة إلى اتخاذ قراره ".

ورد السير كير ستارمر غاضبا كلام جونسون عن المكالمة الهاتفية بينهما حول خطة عودة المدارس، قائلا: "دعنا نخرج هذا"، مضيفًا: "أنا ورئيس الوزراء لم نناقش قط رسالتنا في أي مكالمة هاتفية - إنه يعلم ذلك و أنا اعرف ذلك".

ستارمر ينفي

وأشار ستارمر: "لم يكن فريق العمل موضوعًا لمحادثة بينه وبين شخص لشخص أو في أي ظرف آخر على الهاتف. إنه يعرف ذلك لذا يرجى إسقاط ذلك".

وقال إن المملكة المتحدة هي الدولة "الوحيدة" مقارنة بالدول الأخرى في إعادة الأطفال إلى المدرسة، وأضاف: "ليس من الجيد أن يستمر رئيس الوزراء في محاولة إلقاء اللوم على الآخرين".

لكن السيد جونسون أصر على وجود بعض البلدان في أوروبا حيث لم يعد الأطفال الأساسيون إلى المدرسة بعد.

ويُعتقد أن قواعد الحكومة للمسافة التي يبلغ طولها مترين ونصائح منظمة الصحة العامة في إنكلترا - التي يجب أن يقتصر حجمها على 15 - هي العوائق الرئيسية أمام عودة المزيد من الأطفال. ويتعرض جونسون لضغوط متزايدة لتخفيف القواعد.