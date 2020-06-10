شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يرصد جهوده لمواجهة كورونا واتصالات مع المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف حزب المصريين الأحرار، جهوده على الصعيدين الداخلى والخارجى لمواجهة فيروس كورونا القاتل، بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، لدعم إجراءات الدولة فى محاصرة الفيروس المستجد.

وبدأت غرف عمليات حزب المصريين الأحرار المركزية وبالمحافظات وغالبية دول العالم - من خلال ممثلى الحزب - لمتابعة تداعيات الفيروس المستجد والتنسيق المباشر مع أجهزة الدولة لمساعدة العالقين، وتكريس كافة الإمكانات المتاحة لتدارك الأزمة.

ورصد الحزب فى بيان له أنه من خلال التنسيق والتعاون مع الحزب الشيوعى الصينى الحاكم، حصل على بروتوكول تشخيص "فيروس كورونا" وسبُل العلاج منه وفق التجارب السريرية وترجمته للغتين الإنجليزية والعربية لاستفادة الجميع منه، كما وجّه الحزبين دعوة لجميع أحزاب العالم للمشاركة فى مواجهة كورونا.

وأكد الحزب من خلال مندوبيه بالدول فى تلقى طلبات العالقين بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين لتوفير حلول لهم، والتنسيق مع شركات طيران لتوفير تخفيضات للمسافرين منهم. فضلا عن مساعدة المضارين بالتواصل مع الجهات الصحية بتلك الدول لرعاية المصابين من ابناء الجالية المصرية.

وحرص الحزب على ترجمة كافة البيانات والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالفيرس لعدة لغات لمخاطبة العالم لتوضيح الحقائق والدور المصري الرائد فى التعامل مع الأزمة. كما أطلق مسؤولى الحزب بعدد من الدول مبادرات لدعم ومساندة الأطباء القائمين علي مواجهة كورونا.

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أما على الصعيد الداخلي، فانتشرت أمانات المصريين الأحرار بمحافظات الجمهورية للقيام بأعمال تعقيم المؤسسات والمنشآت والميادين الرئيسية وصولا إلى القرى والنجوع لخدمة الأهالى البسطاء، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات المختلفة.

ولم يقتصر الدور على أعمال التطهير، بينما قام قيادات وأعضاء الحزب بتوزيع أدوات التعقيم والوقاية من كمامات وقفازات وكحول طبى على في بعض المنشآت، وإمداد بعض المستشفيات بأدوات وقاية وتقديم دعما لوجيستيا بهذه الأماكن، وذلك تعاونًا مع جهود الدولة المضنية للتعامل مع الفيروس.

وأطلق المصريين الأحرار، حملات عدة للتوعية بالأزمة، منها مبادرة إلزم مكانك وحافظ على حياتك لاتباع إجراءات الوقاية في المنشآت والتجمعات أمام ماكينات الصرف الآلي وغيرها، ومبادرة مصر معاك لتوصيل ادوية الامراض المزمنه الي الاف المواطنين المسنين في منازلهم بالتعاون مع مديريات الصحة، ومبادرة «حماية أسرتك..مسئوليتك» لتوعية المرأة باتباع سبل الوقاية الصحيحة، فضلا عن الملصقات والفلايرز للتوزيع وحملات السوشيال ميديا وأبرزها ’"انت تسأل والمصريين الأحرار يجيب" للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالخدمات وغيرها.

كما خصص فيديوهات للدروس أون لاين لشرح المناهج التعليمية للطلاب بالمراحل التعليمية، وأطلق حملة توعية بلغة الإشارة لخدمة ذوي الهمم وتوصيل المعلومات لهم لطرق الوقاية والحماية، فضلا عن دعم الحزب للعمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتهم على موقع الوزارة للحصول علي المنحة بالإضافة للمساعدات الممكنة ضمن النشاط الاجتماعي للحزب.

وأطلقت اللجنة الأقتصادية بالمصريين الأحرار سلسلة من الدراسات المستفيضة عن الحال الأقتصادى الداخلى والعالمى وتأثيرات كورونا على الخريطة الأقتصادية مسجله بالأرقام والتفاصيل وقراءة تفصيلية لمسار العمليات الأقتصادية، وسبل تدارك الأزمات وإدارة الحياة بمنظور اقتصادى جاد.

وفي سياق آخر، أطلق الحزب حملة لاستغلال الوقت في القراءة والمعرفة ومناقشة الكتب وشرح المعالم الأثرية والحضارية ببلادنا العزيزة مصر.