شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هيئة المؤتمرات للنواب: المنظمون سحبوا مقدمات معارضهم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض اللواء سامى يونس، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19) على موارد الهيئة، لافتا إلى أن أنشطة المعارض والمؤتمرات توقفت منذ شهر مارس الماضى حتى وقتنا الحالى، مُشيرا إلى أن تداعيات الفيروس بدأت تظهر أيضا على الربعين الأول والثانى من العام المالى الجديد 2020/2021، حيث بدأ منظمو المعارض فى سحب المقدمات المالية التى سبق وأن سددوها للهيئة، وذلك لعدم قُدرتهم على إقناع العارضين بالمشاركة فى المعارض فى ظل الظروف الراهنة.

وأشار اللواء سامى يونس، إلى أن معرض مارس الماضى الذى تُنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، كان يوفر صافى ربح للهيئة يُقدر بنحو 30 مليون جنيه، موضحا أن انتشار فيروس كورونا كان له تأثيرا بالغا على نشاط الهيئة خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنع ووقف الأنشطة التى تسمح بالتجمعات ومنها نشاط المعارض، مضيفا أن الهيئة مرتبطة بمصروفات يجب الوفاء بها، وقى مُقدمتها أجور العاملين والبالغة 90 مليون جنيه بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2020/2021.

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وطالب رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، وزارة المالية بتوفير مبلغ الـ90 مليون جنيه لصرف أجور ومرتبات العاملين بالهيئة، مُشيرا إلى أن مساحة أرض المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر تبلغ نحو 162 فدان ما يعنى الكثير من النفقات.