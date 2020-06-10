لجنة أزمة كورونا تفحص مخازن الواقيات والأدوية بعزل السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

تفقدت اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا في السويس، اليوم الأربعاء، مخازن مديرية الصحة، للوقوف على توافر المستلزمات الطبية الوقائية الخاصة بالفرق الطبية المخالطة للمصابين بفيروس كورونا، داخل أقسام العزل، والعاملين في المستشفيات.

وتابع اللواء حسن ترك نائب مدير أمن السويس، والعميد ايهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين، يرافقهما الدكتور فيصل جودة مدير وكيل وزارة الصحة، أعمال توزيع حصة المستشفيات من الكمامات وجل التعقيم والتطهير، وكذلك الجاونات والتي تصرف بشكل دوري للأطباء والممرضين.

وطالب العميد إيهاب سراج الدين، باتباع الأسلوب الأمثل في التوزيع، على أن يكون ذلك قبل نفاد كمية الحصة السابقة، حتى لا يؤثر ذلك على انتظام العمل بالأقسام، لا سيما العزل في مستشفيات الحميات والصدر والتأمين والمستشفى العام، وضمان سير العمل بالمستشفيات العامة.

وقالت الدكتورة مريم سلامة مدير عام إدارة الصيادلة، إن صحة السويس لديها كمية كافية من العقاقير والأدوية الخاصة بعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذلك الأدوية التي تصرف للمخالطين كبار وأطفال، بهدف السيطرة على الفيروس.