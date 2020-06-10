وفاة 4 مصابين بكورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفاة 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهم العلاج داخل مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وأكد مصدر طبي، بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن المتوفين الأربعة يقيمون بقرية البكاتوش، التابعة لقلين، وسمنود بمحافظة الغربية، ومدينة كفر الشيخ، ومدينة دسوق، وجرى نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وقال المصدر الطبي إنه جاري إنهاء الإجراءات الخاصة بعملية تغسيلهم وتكفينهم تمهيدًا لتجهيزهم للصلاة عليهم، وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، لدفنهم تحت إشراف الصحة، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد.