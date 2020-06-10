10 أغسطس.. الحكم على متهمين اثنين في قضية "اللجان النوعية المتقدمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة 5 إرهاب، اليوم الأربعاء، نظر إعادة محاكمة متهمين اثنين على الأحكام الصادرة ضدهما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية المتقدمة"، لجلسة 10 أغسطس؛ للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددًا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.