ضبط عاطل بحوزته 60 طربة من مخدر "الحشيش " في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 60 طربة حشيش بغرض الإتجار.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عاطل بالإتجار في مخدر الحشيش، وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة "برج العرب " غرب المدينة.

وبعد التأكد من سلامة التحريات، وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بكمين أعد له، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف بما هو منسوب إليه، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.