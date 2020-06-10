فيسبوك تطلق تطبيق "مسنجر كيدز" للأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء، عن إطلاق تطبيق "مسنجر كيدز" للأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة أولياء الأمور على إيصال أطفالهم بأصدقائهم وعائلاتهم.

بدءًا من اليوم، سيتمكن أولياء الأمور في دول المنطقة من تنزيل التطبيق من متجري "أبل ستور" و"جوجل بلاي"، بحسب البيان.

وقالت فيسبوك إنه "في الوقت الذي تكافح فيه العديد من الدول انتشار وباء كوفيد -19 واضطرار المدارس إلى الإغلاق وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي في المجتمع، لجأ أولياء الأمور إلى التقنية أكثر من أي وقت مضى لمساعدة أطفالهم على التواصل مع أصدقائهم، وكانوا يتطلعون دائمًا إلى توفر تلك الخدمة شرط أن تكون لهم القدرة على التحكم ومراقبة أطفالهم".

يقدم تطبيق "مسنجر كيدز" إمكانية إجراء مراسلات فورية ومحداثات مرئية (فيديو) تساعد الأطفال على التواصل مع الأصدقاء والأقرباء ضمن بيئة مرحة وآمنة يتحكم فيها أولياء الأمور، بحسب البيان.

وقد عملت فيسبوك عن قرب ولسنوات عديدة مع "استشاريين الشباب" في فيسبوك وهم فريق من الخبراء في مجال التواجد الآمن على الإنترنت، وتطوير الوسائط الإعلامية للأطفال، وذلك للمساعدة على تطوير تطبيق "مسنجر كيدز".

وقالت فيسبوك إنها مستمرة في تقديم الاستشارات الخاصة بسلامة الأطفال على الإنترنت وتعزيزها وتثقيف المجتمع حيالها لضمان توفير خدمة توازن بين سلطة أولياء الأمور والميزات التي تساعد الأطفال على كيفية التواجد والتواصل المسؤول من خلال الإنترنت.

وقالت فيسبوك إن التطبيق مخصص للأطفال ويمنح سلطة التحكم لأولياء الأمور، وإن "مسنجر كيدز" يتضمن العديد من الميزات المخصصة للأطفال للتواصل مع أحبائهم.

وعندما يقوم أولياء الأمور بإنشاء حساب لأطفالهم، يمكن للطفل الدخول فورًا في محادثة مباشرة ومرئية فردية أو جماعية. وتقدم لوحة التحكم الرئيسية للتطبيق لمحة سريعة عن الأشخاص الذين يتواصل معهم الطفل، وكذلك تظهر تنبيهًا عند دخول أحد المدرجين على قائمة الاتصال.

وقالت فيسبوك إن تطبيق "مسنجر كيدز" يقدم مميزات وخصائص تضفي المزيد من المرح على المحادثة من بينها:

● أقنعة مرحة، وجوه إيموجي ومؤثرات صوتية

● إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو أو المراسلات النصية مع أصدقائهم وأقربائهم الكبار في العمر (المعتمدين من ولي الأمر)، والذين ستصلهم تلك الرسائل على تطبيق مسنجر العادي المتوفر لديهم.

● مكتبة ملائمة للأطفال تتضمن مختارات خاصة من صور بصيغة GIF وملصقات وأقنعة وأدوات رسم تتيح للطفل زخرفة المحتوى والتعبير عن شخصيتهم.

● يتيح تطبيق "مسنجر كيدز" لأولياء الأمور القدرة على التحكم، حيث سيتمكنون من الإدارة والتحكم في قائمة الاتصال ومتابعة كيفية استخدام أطفالهم للتطبيق. كما يتحكم ولي الأمر في الحساب وقائمة الاتصال من خلال لوحة تحكم أولياء الأمور الخاصة بتطبيق "مسنجر كيدز" من خلال تطبيق فيسبوك الخاص بهم والمتوفر بنظامي iOS وأندرويد.

لوحة تحكم أولياء الأمور

تحكم أولياء الأمور هو العنصر الأساسي في "مسنجر كيدز"، بحسب فيسبوك، حيث يمكن لولي الأمر التحكم والمراقبة ومتابعة نشاط الطفل على التطبيق من خلال لوحة تحكم أولياء الأمور الموجودة في تطبيق فيسبوك الخاص بولي الأمر. ومن خلال لوحة تحكم أولياء الأمر يمكن لولي الأمر عمل الآتي:

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● مراقبة المحادثات التي تمت مؤخرًا، سرد تاريخي للمحادثة، جهات الاتصال المحظورة أو المبلّغ عنها: يمكن لولي الأمر معرفة مع من يتحدث طفله، وسواء كانت محادثة مرئية أم مراسلة نصية، وتكرار المحادثة خلال الثلاثين يومًا الماضية. كما يمكن لولي الأمر أيضًا الإطلاع على قائمة بجهات الاتصال التي حظرها الطفل و / أو ألغى حظرها، وإذا ما أبلغ عن أي رسائل، بالإضافة إلى أي جهات اتصال أبلغ عنها وسبب تصرفه. وسيستمر إبلاغ ولي الأمر عبر تطبيق مسنجر إذا قام طفلهم بحظر أو الإبلاغ عن أحدهم.

● ضبط وضع السكون: يمكن لأولياء الأمور ضبط الزمن الذي يقضيه الطفل في استخدام التطبيق من خلال إعدادات مسبقة تتضمن توقيت غلق التطبيق على الجهاز الخاص بالطفل من خلال لوحة تحكم أولياء الأمور. وعند تفعيل نمط السكون، لن يتمكن الطفل من الولوج إلى التطبيق.

● سيتمكن ولي الأمر من الإطلاع على سجل الصور ومقاطع الفيديو في مساحة الدردشات: سيتمكن ولي الأمر من الإطلاع على أحدث الصور ومقاطع الفيديو التي أرسلها الطفل أو تسلمها في صندوق الوارد الخاص به. وإذا كنت تعتقد أن ثمة صورة أو مقطع فيديو غير مناسب لطفلك، يمكنك إزالتها من قائمة رسائل الطفل. والإبلاغ عنها.

● التحكم والإشراف على الصداقات: توفر هذه الميزة لولي الأمر القدرة على منح طفله حرية اختيار قبول جهات الاتصال أو رفضها أو إضافتها أو إزالتها، مع الاحتفاظ بالقدرة على تجاوز أي موافقات اتصال جديدة من لوحة تحكم ولي الأمر. وعندما يتخذ الطفل قرارًا بعقد صداقة جديدة على التطبيق، سيتم إخطار الوالدين من خلال تطبيق مسنجر مع إمكانية تجاوز أي اتصالات جديدة يتم إجراؤها عن طريق الانتقال إلى لوحة تحكم ولي الأمر، حيث يمكن لولي الأمر أيضًا الإطلاع على سجل الأنشطة الأخيرة.

● التحكم في الخروج من الجهاز عن بعد: يمكن لولي الأمر الإطلاع على جميع الأجهزة التي قام الطفل بتسجيل الدخول إليها للولوج إلى تطبيق "مسنجر كيدز" وتسجيل الخروج من التطبيق على أي جهاز من خلال لوحة تحكم ولي الأمر. (ملاحظة: لا يُقصد من هذه الميزة التحكم في وقت ولوج الطفل إلى التطبيق - جرب وضع السكون.)

● تنزيل معلومات طفلك: يمكن لولي الأمر طلب نسخة من معلومات الطفل الموجودة على تطبيق "مسنجر كيدز" وذلك بذات الطريقة التي تجريها لتنزيل معلوماتك الخاصة داخل تطبيق فيسبوك. وسيتضمن التنزيل قائمة بجهات اتصال الطفل، بالإضافة إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو التي أرسلها وتسلمها. ةسيتم إشعار طفلك من خلال تطبيق "مسنجر كيدز" عندما تطلب هذه المعلومات.

كيف تبدأ؟

يتوجب إعداد حساب طفل على تطبيق "مسنجر كيدز" من خلال أحد أولياء الأمور. وبالنسبة لأولياء الأمور، فإن إعداد حساب الطفل يتم عبر أربع خطوات:

● تنزيل التطبيق: أولاً، قم بتنزيل تطبيق "مسنجر كيدز" على جهاز آي باد الخاص بطفلك أو آي باد تتش أو هاتف آي فون. سيتوفر "مسنجر كيدز" أيضًا في متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد.

● توثيق الحساب: قم بتوثيق جهاز طفلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك على فيسبوك. لن يؤدي ذلك إلى إنشاء حساب فيسبوك لطفلك أو منحه حق الوصول إلى حسابك على فيسبوك.

● إنشاء الحساب: استكمل عملية الإعداد عن طريق إنشاء حساب لطفلك، حيث ستدخل اسمه والاشتراك في أي ميزات إضافية. يمكن بعد ذلك تسليم الجهاز إلى الطفل حتى يتمكن من بدء الدردشة مع العائلة والأصدقاء.

● إضافة جهات اتصال: لإضافة أشخاص إلى قائمة جهات اتصال طفلك، انتقل إلى لوحة تحكم ولي الأمر الخاصة بتطبيق "مسنجر كيدز" الموجودة في تطبيق فيسبوك الرئيسي. للوصول إلى هناك، انقر فوق "المزيد" في الزاوية اليمنى السفلية في تطبيق فيسبوك الرئيسي الخاص بك، وانقر فوق "مسنجر كيدز" في قسم الاستكشاف.

سيتوفر التطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجزائر والبحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.