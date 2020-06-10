بعد توقف الإنتاج في حقل "شرارة"، مؤسّسة النفط الليبيّة تكشف عن هويّة مسلحين إقتحموا الحقل وهدّدوا العمّال

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان أصدرته عن هوية المسلحين الذين إقتحموا حقل الشرارة النفطي وأجبروا العاملين على وقف الإنتاج.

وقالت المؤسسة الليبية المعنية بقطاع النفط في بيان أصدرته، إن المجموعة المسلحة التي إقتحمت أمس حقل الشرارة النفطي وأجبرت العاملين صباح اليوم الثلاثاء، على وقف الإنتاج تتبع العميد محمد خليفة آمر ما يسمى بحرس المنشآت النفطية بالجنوب وأحمد إبراهيم بن نايل، حسب بيانها

ووصفت مؤسسة النفط الليبية ما قامت به المجموعة المسلحة بالعمل الإجرامي الخطير والذي "يصل إلى درجة الخيانة بحق الشعب الليبي والاقتصاد الوطني، حيث ستكبد عملية الإغلاق الخزانة العامة المزيد من الخسائر وتؤدي إلى أضرار فنية جديدة"، وفق نص البيان.

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كما عبرت المؤسسة من جهة أخرى، عن القلق من "خرق هذه المجموعة المسلحة لبرنامج مكافحة جائحة كورونا الصارم المتبع في جميع منشآت المؤسسة وتعتبر دخولهم إلى الحقل بهذه الطريقة تهديدا خطيرا لصحة العاملين".

وعلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله على الحادثة بقوله "تجرأت هذه المجموعة الإجرامية على دخول الحقل بأسلحة ثقيلة ومن الواضح أن هذه المجموعة الإجرامية تضع مصالح آمريها ومصالح القوى الخارجية العابثة في ليبيا فوق مصلحة الوطن، فبدلا من الدفاع عن مصلحة البلاد وحماية المدنيين، قام أفراد هذه المجموعة المسلحة بتوجيه السلاح في وجه عاملينا الليبيين الأوفياء الذين يقومون بجهود جبارة لمحاولة منع ليبيا من الإلتجاء إلى البنوك للاقتراض لإطعام شعبها".

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها بأنها أبلغت "مكتب النائب العام عن هذه الجريمة وستتخذ كل إجراء ممكن لملاحقة هؤلاء المجرمين على الصعيد المحلي والدولي، وتعبر عن رفضها التام لتواجد أي مسلحين داخل منشآتها بجميع مواقعها أو التدخل في عملها أو محاولة إستخدامها مقدرات الشعب ومصدر عيشه الوحيد كورقة مساومة سياسية أو عسكرية".