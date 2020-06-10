صور أقمار صناعيّة تكشف تفشّي "كورونا" في الصين منذ أوت الماضي

أظهرت دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، أن صور الأقمار الصناعية لمواقف السيارات في المستشفيات في مدينة ووهان الصينية، وكذلك إتجاهات البحث على الأنترنات، تظهر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إنتشر في الصين في وقت مبكر من أوت الماضي 2019، وهو ما يتعارض مع الرواية الصينية الرسمية التي تؤكد تفشي الوباء في ديسمبر.

ورصدت الدراسة إرتفاعًا كبيرًا في أعداد السيارات في مواقف السيارات الخاصة بـ 5 مستشفيات في أواخر صيف وخريف العام الماضي 2019، مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى زيادة سريعة في عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بـ"مرض معد" في محرك البحث الصيني Baidu.

وحسب الباحثين، فإن هذه الزيادة الضخمة وفقًا للدراسة، بدأت في أوت 2019 وبلغت ذروتها في ديسمبر، وهو الوقت الذي إعترفت فيه الصين بتفشي الوباء.

وبإستخدام صور الأقمار الصناعية، أحصى الباحثون في أكتوبر 2018، 171 سيارة في مواقف السيارات في أحد أكبر مستشفيات ووهان، وبعد عام واحد، تم إحصاء 285 سيارة، بزيادة 67% وبنسبة 90% في حركة المرور خلال نفس الفترة الزمنية في مستشفيات ووهان الأخرى.

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وتزامنت الزيادة في أعداد السيارات في مدينة ووهان الصينية مركز تفشي وباء فيروس كورونا، مع مستويات مرتفعة من إستعلامات البحث على المحرك الصيني "بايدو" عن عبارة "الإسهال" و "السعال".

وقال جون براونشتاين، قائد الفريق البحثي في الدراسة لـCNN إنه "يمكن أن تكون فكرة إستخدام مواقف السيارات في المستشفيات أو الأعمال التجارية مؤشرًا نسبيًا لحدوث شيء ما بين السكان"، "لقد إستخدمنا هذه التقنية في السنوات الماضية، حيث أظهرنا أن المستشفيات في أمريكا اللاتينية أصبحت مشغولة للغاية خلال موسم الأنفلونزا. يمكنك توقع موسم الأنفلونزا بمجرد النظر إلى مواقف السيارات".

وأضاف براونشتاين "الآن لا يمكننا أن نثبت بوضوح دلالة بعض هذه الإشارات، لكنه يضيف نوعًا ما إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن شيئًا ما كان يحدث قبل الاعتراف به رسميًا".

وإعترفت السلطات الصينية بانتشار وباء فيروس كورونا في ديسمبر 2019، ومنذ ذلك الحين، أصيب أكثر من 7 ملايين شخص بالفيروس القاتل في جميع أنحاء العالم، وفقا لجامعة جونز هوبكنز مع أكثر من 404 آلاف حالة وفاة.