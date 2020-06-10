إفريقيا تتخطى عتبة الـ200 ألف إصابة بكورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية اليوم الأربعاء عتبة الـ200 ألف حالة مؤكدة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأكد الفرع الإفريقي في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" أن عدد

حالات فيروس كورونا في القارة السمراء بلغ حتى اليوم 201157 إصابة مؤكدة على الأقل، بما في ذلك 5486 حالة وفاة وأكثر من 90 ألف حالة شفاء.

ويعود أكبر عدد من الإصابات في القارة

الإفريقية إلى جمهورية جنوب إفريقيا (52991 إصابة مؤكدة) وتليها مصر (35444 إصابة) ونيجيريا (13464 إصابة) والجزائر (10382 إصابة) وغانا (10201 إصابة).

في الوقت نفسه، تتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الضحايا بـ1271 وفاة، وتليها جنوب إفريقيا (1162 وفاة) والجزائر (724 وفاة) والسودان (372 وفاة) ونيجيريا (365 وفاة).