الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا فى العراق تُعاود الارتفاع

عادت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا من جديد للارتفاع ،اليوم الأربعاء، في العراق بعد أن شهدت انخفاضًا يوم أمس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. ذكر موقع روسيا اليوم. وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 1146 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين الكلي إلى 15414، كما سجلت 34 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 426. ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين الكلي إلى 15414، كما سجلت 34 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 426. وأعلنت الوزارة عن 338 حالة شفاء ليكون إجمالي حالات الشفاء 6214.

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