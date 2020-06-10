قالت وزارة الصحة السورية إنها قد تضطر للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد بكورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أعلنت الوزارة في بيان أنها رفعت درجة التأهب مع تسجيل 21 إصابة بين مخالطين لقادمين من الخارج، ووصفت الوزارة ذلك الرقم بأنه "مؤشر خطير لاستهتار البعض وإمكان تطور الإصابات وانتشار العدوى بشكل أوسع والعودة لفرض تدابير احترازية مشددة من جديد".
وأشارت الوزارة إلى إجراءات الحجر الصحيالتي فرضتها منذ أيام على بلدة رأس المعرة، وحذرت من "خطورة الاستهتار والسلوكيات الصحية غير المسؤولة للبعض على سلامة عائلاتهم ومحيطهم والمجتمع وعلى النشاط الاقتصادي والخدمي" قائلة إن "ارتفاع حصيلة الإصابات وتطور الوضع الوبائي قد يعني الاضطرار للعودة إلى تطبيق التدابير الاحترازية على المستوى الوطني"
وأضافت الوزارة أنها تمكنت "من احتواء الجائحة بتدابير سريعة والوصول إلى
وطالبت الوزارة الالتزام "بتدابير الوقاية الفردية لا الخوف والهلع وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة"
وختمت الوزارة بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أوروبية تواصل "تقويض إمكانيات القطاع الصحي في سوريا وقدراته على الاستجابة للجائحة وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين عبر الإمعان بفرض إجراءات اقتصادية لا إنسانية أحادية الجانب على البلاد".
وطالبت المجتمع الدولي "بالتدخل السريع ورفع الأصوات عاليا لرفع هذه الإجراءات".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابات جديدة بكورونا.. الصحة السورية لا تستبعد عودة الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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