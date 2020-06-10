رصد طائرة فرنسية غامضة قبالة السواحل الليبية

أعلن موقع إيطالي متخصص في رصد الملاحة الجوية، أنه رصد مجددًا طائرة عسكرية فرنسية للتزود بالوقود قبالة سواحل غرب ليبيا.
وأفاد موقع "itamilradar"، بأنه تتبع ،صباح اليوم الأربعاء، طائرة تزود بالوقود من طراز بوينج "725" تابعة للجيشالفرنسي انطلقت من قاعدة "Istres AB" في جنوب البلاد، وحلقت فوق مضيق صقلية، متبعة المسار نفسه الذي يستخدمه هذا النوع من الطائرات في رحلاته إلى ليبيا.
وذكر الموقع أن الطائرة المذكورة انطلقت الساعة 8:23 بتوقت وسط أوروبا الصيفي، واختفت حوالي الساعة 09:56، مضيفًا أن المهمة الجوية كانت لا تزال جارية حتى الساعة 12:00.
ودفع الموقع بافتراض يقول بوجود طائرات فرنسية أخرى في المنطقة، فيما تحدث موقع آخر عن مهمة فرنسية للتزود بالوقود قبالة السواحل الليبية.
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