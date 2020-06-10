اجتماع طارئ لوزراء السياحة العرب برئاسة السعودية

أعلنت جامعة الدول العربية عقد "دورة افتراضية" طارئة للمجلس الوزراي العربي للسياحة يوم الأربعاء المقبل برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات والاتحادات ذات الصلة، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي.

وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح لها اليوم : إن الجامعة العربية قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة برئاسة معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب لعقد جلسة طارئة افتراضية للمجلس