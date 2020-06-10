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36 وفاة جراء كورونا خلال يوم بالسعودية وارتفاع قياسي في الإصابات

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شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بفيروس المستجد، بتسجيل السلطات الصحية في المملكة أكثر من 3.7 ألف حالة جديدة للعدوى، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي

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بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 3717 إصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3288 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 112288.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (1317 حالة)، وتليها جدة (460 حالة).

وأكدت الوزارة وفاة 36 مصابا بالفيروس خلال اليوم الأخير (مقابل 37 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 819 حالة وفاة.

وتماثل 1615 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 77954 شخصا.

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