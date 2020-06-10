إيطاليا: لجنة التحقيق البرلمانية بوفاة ريجيني تستدعي رئيس الوزراء

طلبت لجنة التحقيق البرلمانية الإيطالية بوفاة الباحث جوليو ريجيني، استدعاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي للاستماع إلى إفادته لا سيما في ضوء اتصاله الأخير مع الرئيس المصري.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، فإن "اللجنة طلبت استدعاء كونتي على وجه السرعة، وسط أنباء عن موافقة الحكومة على بيع فرقاطتين لمصر ضمن صفقة تبلغ قيمنها الكلية 9

مليار يورو، أحدثت جدلا وأثارت غضب والدي الشاب الإيطالي الذي عثر على جثته في القاهرة مطلع عام 2016".

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وقال رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة، إيرازمو بالاتسوتو إن "اللجنة قررت بالاجماع، وفي ضوء آخر التطورات الهامة المتعلقة بالعلاقات الثنائية المصرية-الإيطالية، طلب جلسة استماع عاجلة لرئيس

الوزراء، وأيضا فيما يتعلق باتصاله الهاتفي الأخير مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

ولفت بالاتسوتو إلى أن "مهمة اللجنة تكمن في إعادة تجميع ظروف وأسباب الوفاة المأساوية لريجيني، والتحقق في أي فعل أو إغفال أعاق البحث عن الحقيقة والعدالة".

وكان وزيرا خارجيتي مصر وإيطاليا بحثا مطلع شهر يونيو الجاري، قضية ريجيني في ضوء الأهمية التي يوليها البلدان لمواصلة التعاون القائم بين الجهات القضائية خلال الفترة المقبلة بغية استجلاء الحقيقة.