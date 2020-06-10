كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات اتبعت نموذجاً فريداً من التدابير الوقائية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الأربعاء، إن إشادة الجهات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، بمنظومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، تؤكد على نجاح استراتيجية الدولة في مواجهة هذه الجائحة.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن المؤشرات والتقييمات العالمية وضعت الإمارات في مقدمة الدول وأرجعت الجهات المتخصصة عالمياً، تفوّق منظومة الإمارات تعود إلى قوة مخزونها الطبي وإجراءاتها الاحترازية والصحية، التي تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الطارئة من خلال الاستعداد والجاهزية وفق أرقى المعايير العالمية.

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ولفتت إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه معظم دول العالم الكبيرة والصغيرة من شح المستلزمات الطبية نرى الإمارات، ترسل بتوجيهات قيادتها الرشيدة، بشكل شبه يومي أطناناً من المستلزمات الطبية للدول المحتاجة في دلالة على المخزون الاستراتيجي لديها وخططها الاستباقية لحالات الطوارئ.

وتابعت: اتبعت الإمارات نموذجاً فريداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا وعدم تفشيه، من خلال مواكبة تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بتطوير إجراءات الفحص، وتوسيع الفحوص المخبرية والتتبع النشط للمخالطين، وتوفير أماكن العزل الصحي المهيأة، وتطوير بروتوكولات العلاج المناسب للحالات المصابة.

وختمت الصحيفة كلامها قائلة: إن الجهات الصحية في الدولة فعلت خطة الأوبئة والجائحات قبل وصول الفيروس إلى الإمارات، وتم الإسراع في إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية لدعم الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية بالدولة، التي لديها أكثر من 130 مستشفى وأكثر من 150 مركزاً صحياً للرعاية الصحية الأولية، وطاقم طبي من الأطباء والتمريض ونحو 10000 متطوع من المواطنين والمقيمين أسهموا بمؤازرة جهود خط الدفاع الأول بفاعلية، هذا إلى جانب العديد من الخطط والإجراءات مثل التعليم والعمل عن بعد وبرامج التعقيم، وبرامج التوعية المجتمعية، وغيرها من عناصر المنظومة التي وضعت الإمارات في ريادة الدول المكافحة للوباء.