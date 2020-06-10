كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الأمريكية: نسعى لخلق نوع من الاستقرار والأمن للشعب السوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها ستبقي مع شركائها على دعمها لتوفير الاحتياجات الإنسانية لخلق نوع من الاستقرار والأمن للشعب السوري.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية لقناة سكاي نيوز عربية، أن النظام السوري هو المسؤول عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

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وفي وقت سابق، طالب عدد من النواب الأمريكيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتطبيق "قانون قيصر" على سوريا، ورئيسها بشار الأسد بشكل صارم.

وقد قال النواب المطالبون بتطبيق القانون، إن الشعب السوري عاني كثيرا في ظل الأسد وعرابيه.

وشددوا على أن تطبيق "قانون قيصر" رسالة للنظام وداعميه أن الأسد لا يزال منبوذا، ويجب على النظام السوري وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء.