كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تقرير: "ماكرون" يخاطب الأمة الفرنسية يوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم الأربعاء، على موقعها على الإنترنت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيلقي كلمة أمام الأمة يوم الأحد المقبل.

وقالت "لو فيجارو": "بعد الالتزام بالتحدث بين الجولة الثانية من انتخابات العمدة و 14 يوليو ، قرر إيمانويل ماكرون أخيرًا تسريع جدوله الزمني"، كما أوردت وكالة "رويترز".

ورفض مكتب الإليزيه تأكيد التقرير.

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وفي سياق منفصل، أشارت المتحدثة المتحدثة الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون اعتبر أن "العنصرية والتمييز" هما وباء "يعدان خيانة للميثاق الجمهوري و"آفتان تطال المجتمع برمته".

كما دعا ماكرون إلى عدم التساهل حول هذا الموضوع" و"تشديد التحرك" ضد العنصرية، كما أفادت ندياي.

لكن الرئيس حرص في ما يتعلق بالتظاهرات تكريما لذكرى جورج فلويد واحتجاجا على عنف الشرطة " على رفض أي خلط للأمور، مشددا على أن الغالبية العظمى من قوات حفظ النظام" لا يمكن انتقاد ادائها.