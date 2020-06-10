كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر السويد.. التحقيق في الطلقات النارية المشتبه فيها بالسطو على مركز للتسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، أنها تحقق في تقارير عن إطلاق أعيرة نارية على مركز تجاري في ضاحية كيستا في ستوكهولم فيما يعتقدون أنه محاولة سرقة.

وقالت الشرطة، إنها كانت ترد على مكالمات أطلقت طلقات نارية في مجمع تسوق في الضاحية الشمالية لمقر شركة إريكسون للاتصالات الثقيلة، وأنها فتحت تحقيقًا أوليًا في عمليات سطو مشتبه بها، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال متحدث باسم الشرطة: "هناك محاولة سطو مشدد في كيستا مول. لقد حددنا مكان الضحية الذي لم يصب بأذى جسدي".

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وفي سياق آخر، أكدت وزارة الصحة السويدية، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك للمرة الأولى منذ 13 مارس، إلا أن عطلات نهاية الأسبوع عادة ما تشهد تأخيرا في تسجيل أعداد الحالات الجديدة.

وقوبل النهج المنفتح الذي اتبعته السويد في التعامل مع الفيروس والذي يعتمد على التباعد الاجتماعي الطوعي والحرص على أساسيات النظافة العامة بانتقادات وصفته بأنه تجربة خطيرة لكن منظمة الصحة العالمية أثنت عليه بوصفه نموذجا للتعامل مع الفيروس في المستقبل.

وأشارت بيانات إلى أن السويد سجلت أعلى عدد لوفيات مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس في أوروبا نسبة إلى عدد السكان وذلك خلال فترة ٧ أيام.

وقال المتحدث باسم هيئة الصحة إن عطلات سابقة لنهاية الأسبوع شهدت ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بما يصل إلى حالتين فقط لكن العدد زاد كثيرا في الأيام التالية عند عودة التسجيل إلى وتيرته.