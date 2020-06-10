كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي ينجح في إسقاط طائرة مسيرة تركية قرب سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، طائرة تركية مسيرة قرب مدينة سرت، وقصف عدة أهداف تابعة للميليشيات الموالية لتركيا في محاور شرق مصراتة.

واستهدفت القوات الجوية الليبية، منظومة دفاع جوي تُركية شرقي مصراتة، كما دمرت المدفعية التابعة للميليشيات التي كانت تستهدف منازل المواطنين في منطقة جارف.

كما استهدفت القوات الجوية الليبية، أيضا مواقع وآليات عسكرية للميليشيات في مناطق السدادة والقداحية شرقي مصراتة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي، في بيان رسمي استمرار وصول التعزيزات لوحداته وانتشارها وتمركزها لحماية مدينة سرت من كل المحاور.

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نجحت مقاتلات الجيش الليبي، ليل الأحد الاثنين، في تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

ودمر الجيش الليبي، حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، خلال كلمة مسجلة وجهها إلى القوات المسلحة، أشاد فيها بما قامت بها خلال المعارك التي دارت خلال المرحلة السابقة.

وأضاف المسماري، أن ما قدمه الجيش من عمل جبار وما أبداه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة يجعله جزءا من تاريخ ليبيا في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكداً انتصار الجيش خلال هذه المرحلة.