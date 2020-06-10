كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيق مع الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو في قضية استخبارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إنه يشتبه في أن الرئيس السابق، بترو بوروشينكو، أصدر مرسومًا غير قانوني في عام 2018 يتعلق بتعاملاته مع جهاز المخابرات الأجنبية.

وقال المكتب، إن الرئيس السابق يشتبه بأنه "أصدر أمرًا إجراميًا واضحًا" عندما "أقنع مسؤولا ... بتجاوز حكمه وسلطاته الرسمية"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الحادث، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المكتب، في بيانه، أن "مسألة تحديد احتجاز ما قبل المحاكمة للمشتبه فيه يتم حلها حاليًا".

وقال المكتب الشهر الماضي، إنه يحقق في شحنة 43 لوحة فنية إلى أوكرانيا لفنانين مشهورين كانت في مجموعة بوروشينكو.

وقال "بوروشينكو"، الذي أصبح نائبًا بعد هزيمته الانتخابات الرئاسية العام الماضي، إن القضية تتعلق بتعيين نائب لرئيس المخابرات الأجنبية ووصف الاتهام بأنه ذو دوافع سياسية.

تحقق هيئات إنفاذ القانون الأوكرانية في أكثر من 10 حالات مختلفة تشتبه في تورط بوروشينكو فيها.

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وينفي الرئيس السابق جميع الاتهامات ، قائلاً إنها جزء من حملة سياسية ضده.

وعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الممثل الكوميدي والوافد السياسي الجديد الذي هزم بوروشينكو في سباق 2019، خلال الحملة الانتخابية في العام الماضي بمتابعة التحقيقات الجنائية ضد كبار المسؤولين في الإدارة السابقة.

وكتب "بوروشينكو"، في فيسبوك: "ما يحدث الآن ليس له علاقة بسيادة القانون أو الديمقراطية أو التحقيق في الجرائم. هذه معايير مزدوجة ومقاضاة المعارضة واتهامات ضد زعيم المعارضة".

وقال، إن لديه الحق في تعيين قيادات في المخابرات الأجنبية.

وقالت المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، إن السلطات "تتصرف بموجب القانون الجنائي" في توجيه الاتهامات.

وقال "بوروشينكو"، الذي تم استدعاؤه مراراً للاستجواب كشاهد، إن اللوحات استورده بشكل قانوني وأنه دفع شخصياً جميع الضرائب والرسوم الجمركية.