كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل أكثر من 2000 إصابة بكورونا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأربعاء، أكثر من 80 وفاة وألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 81 مصابا بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 74 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 8506.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، رصدت خلال آخر 24 ساعة 2011 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 2095 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 177938، بما فيها 140590 حالة شفاء.

وقالت الصحة الإيرانية، إن عدد الفحوصات التي أجريت في إيران لتشخيص الإصابات بكورونا حتى اليوم تجاوز 1.151 مليون اختبار.

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وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن محافظة خوزستان لا تزال في "الحالة الحمراء"، فيما لا تزال ست محافظات أخرى في "حالة الإنذار".

أكد كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، على ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "جهانبور"، إن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية، وصل حتى ظهر اليوم الجمعة إلى 167 ألفاً و156 إصابة، بعد تسجيل 2886 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوفى خلال نفس الفترة 63 مصاباً، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 8 آلاف و134 حالة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

وأوضح جهانبور، أن 129 ألفاً و741 شخصاً من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد، قد تعافوا من المرض.