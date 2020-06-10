كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تبلغ عن حالتين جديدتين بفيروس كورونا ووفاة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في ماليزيا، اليوم الأربعاء، عن حالتين جديدتين من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو أدنى مستوى منذ فرض قيود على الحركة في منتصف مارس، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8338 حالة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات من تفشي المرض إلى 118، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

بدأت ماليزيا رفع معظم قيود الفيروس، اليوم، مع إعادة فتح المدارس على مراحل اعتبارًا من 24 يونيو.

وقد أعلنت الشرطة الماليزية، تعاونها مع القوات المسلحة ووكالات الإنفاذ الأخرى في إجراء عمليات الرقابة المنسقة على الحدود في جميع أنحاء البلاد لمحاربة العصابات التي تهرب المهاجرين غير الشرعيين.

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وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبد الحميد بادور -وفق ما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على مئات الأفراد المتورطين في عمليات تهريب المهاجرين. وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف: "وبالتأكيد أن هذه الاعتقالات ستمنع المهاجرين غير الشرعيين من التسلل عبر طرق مجهولة".

يشار إلى أن ماليزيا اعتقلت نحو 395 مهاجرا غير شرعي و108 أشخاص من خلايا عصابة التهريب خلال عمليات الرقابة على الحدود التي أجريت منذ الأول من مايو الماضي وحتى 8 يونيو بعد محاولة دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق عمليات الرقابة على الحدود في مايو بمشاركة فرقة العمل الوطنية بالتعاون مع وكالات إنفاذ متعددة بما فيها القوات المسلحة والشرطة ووكالة الملاحة البحرية ووزارة الصحة وقوة الدفاع المدني وإدارة الهجرة وإدارة المتطوعين.