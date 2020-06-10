كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر: ألمانيا تخفف القيود على العمال الموسميين الاسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستقوم السلطات في ألمانيا بتخفيف القيود المفروضة على دخول العمال الموسميين التي تم إدخالها لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حسبما كشف مصدر حكومي، اليوم الأربعاء.

وافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على مقترحات من وزيرة الزراعة جوليا كلوكنر للعاملين الموسميين من دول الاتحاد الأوروبي ودول شينجن حتى يتمكنوا من دخول ألمانيا مرة أخرى اعتبارًا من 16 يونيو بدون قيود، كما أوردت وكالة "رويترز".

ومع ذلك، وافقت الحكومة على أنه سيطلب من أرباب العمل تطبيق معايير النظافة. سيتم تشكيل فرق ثابتة من البداية لتقليل خطر انتشار الفيروس وإذا مرض أحد العاملين، يجب عزل الفريق بأكمله.

Advertisements

وستطبق القواعد الجديدة حتى 31 ديسمبر. وكانت رويترز قد اطلعت على مسودة للخطط يوم الثلاثاء.

كانت ألمانيا قد نصت في السابق على أن 80.000 عامل موسمي كحد أقصى يمكنهم دخول البلاد بسبب الوباء، على الرغم من استخدام أقل من نصف هذه الحصة.

مع انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس واستمرار ألمانيا في تخفيف عمليات الإغلاق، يحرص المزارعون على ضمان استعدادهم لحصاد هذا العام.