كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر الدنمارك: مستوى العدوى بكورونا في المجتمع لا يزال منخفضا للغاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات في الدنمارك ، وهي أول دولة خارج آسيا تخفف من إغلاق فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، إن انتشار الفيروس لم يتسارع منذ دخوله المرحلة الثانية من إعادة فتح المجتمع الشهر الماضي.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية، في تقرير، اليوم، إن "مستوى العدوى في المجتمع لا يزال منخفضًا للغاية"، مضيفة، أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة استمر في الانخفاض على الرغم من إجراء المزيد من الاختبارات، كما أوردت وكالة "رويترز".

واكد التقرير: "لا توجد علامة حتى الآن على حدوث تغيرات ملحوظة في نطاق العدوى على الرغم من الانفتاح التدريجي للمجتمع في أبريل وأوائل مايو".

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سمحت الدولة الاسكندنافية للمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق باستئناف العمل خلال شهر مايو في المرحلة الثانية من تخفيف قيود الإغلاق. وفي أبريل سمحت بإعادة فتح مراكز الرعاية النهارية والمدارس ومصففي الشعر وبعض الشركات الصغيرة.

وقد تراوح عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بين صفر وأربع في اليوم الواحد في الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد ذروة بلغت 22 حالة وفاة في 31 مارس. وانخفض عدد المستشفيات إلى أقل من 100 منذ بداية يونيو.

وقد رفعت الحكومة الدنماركية يوم الاثنين الحد الأقصى للتجمعات العامة من 50 إلى 10، وسمحت بإعادة فتح مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة العامة. وتخطط لمزيد من تخفيف القيود على التجمعات العامة في يوليو وأغسطس.

في المجمل، أبلغت الدنمارك عن 593 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.