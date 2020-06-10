كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر المبعوث الصيني لروسيا: بكين تدعم إجراء تحقيق مستقل حول أصل كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح تشانج هانهوي، السفير الصيني لدى روسيا، اليوم الأربعاء، بأن الصين لا يمكنها أن تؤكد على وجه اليقين أن فيروس كورونا المستجد نشأ داخل حدودها لمجرد أنها اكتشفت المرض قبل بقية العالم.

وقال السفير، خلال مؤتمر صحفي في وكالة روسيا للمعلومات Segodnya: "هناك تفشي في الصين، ولكن لا يمكننا القول إن المصدر الأصلي للفيروس كان في الصين. لقد اكتشفناه ببساطة قبل البقية، واتخذنا إجراءات"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف السفير، أن بكين تدعم إجراء تحقيق مستقل من قبل منظمة الصحة العالمية حول أصل فيروس كورونا بينما تحاجج ضد استخدامه لأغراض سياسية.

وأوضح السفير: "نحن ضد إجراء مثل هذا التحقيق في افتراض وضع الذنب"، مشيرًا إلى أن الصين مستعدة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع البلدان الأخرى.

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وأردف "تشانج": "أنه واجبنا والتزامنا. ومع ذلك، نعتقد أن تحديد مصدر فيروس كورونا هو قضية علمية وليست سياسية".

في مايو، أيدت أكثر من 100 دولة في جمعية الصحة العالمية، هيئة صنع القرار في منظمة الصحة العالمية، دعوة لإجراء تحقيق في أصل مرض فيروس كورونا، على الرغم من المعارضة السابقة من بكين.

تم الإبلاغ عن فيروس كورونا في الأصل في مقاطعة هوبي الصينية، مما يجعل الصين أول دولة تواجه تفشي المرض، والتي لا تزال مستمرة.

اتهمت الولايات المتحدة، الصين، مرارًا، بحجب معلومات عن الوباء خلال مراحلها الأولى، وألقت باللوم على انتشار المرض. بكين، من جانبها، تنكر بصوت عال مثل هذه المزاعم، مدعية، أنها كانت جاهزة بالكامل منذ اليوم الأول.

في أواخر ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية عن تفشي الالتهاب الرئوي غير معروف الأصل في مدينة ووهان. تم تحديد السبب في وقت لاحق ليكون نوعًا جديدًا من أمراض الفيروسات التاجية التي حددها المتخصصون باسم فيروس كورونا. وقد أودت العدوى حتى الآن بحوالي 410 آلاف شخص حول العالم.