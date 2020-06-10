قررت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، إدراج المداولة في طلب الطعن في أمر قاضي التحقيق بإيداع الصحافي الريسوني في السجن في حالة اعتقال احتياطي على ذمة التحقيق، إلى غاية 17 يونيو الجاري.
وقال المحامي، سعيد بنحامي، عضو دفاع الصحافي سليمان الريسوني، في حديثه مع “اليوم 24″، إن قرار الغرفة الجنحية جاء بعد الدفوعات، التي قدمتها هيأة دفاع الصحافي الريسوني”.
وكانت عناصر أمنية بزي مدني قد أوقفت، قبل أزيد من أسبوع في الدارالبيضاء، الزميل الصحافي، سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، وعقب ذلك تم الاتصال بزوجته، وأبلغت من طرف المصالح الأمنية، وفق المقتضيات القانونية، أن سليمان الريسوني يوجد رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
وحسب عائلة الريسوني، فإن عناصر أمن حضرت إلى مقر سكن الزميل الصحافي سليمان، وعملت على توقيفه، حيث أخذته معها على متن سيارة رباعية الدفع.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الغرفة الجنحية تقرر في السراح المؤقت للصحافي الريسوني الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.