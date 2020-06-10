عاجل.. الغرفة الجنحية تقرر في السراح المؤقت للصحافي الريسوني الأربعاء المقبل

قررت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، إدراج المداولة في طلب الطعن في أمر قاضي التحقيق بإيداع الصحافي الريسوني في السجن في حالة اعتقال احتياطي على ذمة التحقيق، إلى غاية 17 يونيو الجاري.

وقال المحامي، سعيد بنحامي، عضو دفاع الصحافي سليمان الريسوني، في حديثه مع “اليوم 24″، إن قرار الغرفة الجنحية جاء بعد الدفوعات، التي قدمتها هيأة دفاع الصحافي الريسوني”.

وكانت عناصر أمنية بزي مدني قد أوقفت، قبل أزيد من أسبوع في الدارالبيضاء، الزميل الصحافي، سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، وعقب ذلك تم الاتصال بزوجته، وأبلغت من طرف المصالح الأمنية، وفق المقتضيات القانونية، أن سليمان الريسوني يوجد رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

وحسب عائلة الريسوني، فإن عناصر أمن حضرت إلى مقر سكن الزميل الصحافي سليمان، وعملت على توقيفه، حيث أخذته معها على متن سيارة رباعية الدفع.