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انطلاق عملية إرجاع المغاربة العالقين في إسبانيا بسبب فيروس كورونا- صور

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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انطلقت، اليوم الأربعاء، عملية إرجاع المغاربة العالقين في إسبانيا على خلفية أزمة كوفيد-19، ووصل عدد منهم إلى مطار مالقا الإسباني للاتجاه نحو المغرب.

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وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أعلن، أمس الثلاثاء، اأ المغرب سيشرع في إعادة المغاربة العالقين في إسبانيا في الـ48 ساعة المقبلة.

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وأضاف بوريطة: “سيتم البدء في هذه العملية في جنوب البلاد، خصوصا الجزيرة الخضراء، وغيرها، ثم مناطق مدريد، وكاطالونيا، وبلاد الباسك، على أن تشمل العملية بعد ذلك تركيا، ودول الخليج، وفرنسا، وغيرها وفق جدولة، وترتيبات معينة”.

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وأكد الوزير أن عمليات إرجاع المواطنين العالقين تهم بالدرجة الأولى، وأساسا الأشخاص، الذين غادروا المملكة بتأشيرة قصيرة الأمد لأغراض عائلية، أو إدارية، أو سياحية، أو علاجية.

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