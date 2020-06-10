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شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. مليشيا الحوثي تواصل تجنيد الأطفال لسد العجز في صفوف مقاتليها والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
تواصل مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، جرائمها وانتهاكاتها بحق الأطفال والقاصرين في الحديدة ومناطق سيطرتها، بتجنيد الأطفال لسد العجز في صفوف مقاتليها.
وكشفت مصادر محلية في حيس عن قيام مليشيات الحوثي بواسطة مشرفيها المدعوان ابو فارس عريك وابو فضل جعاشي باستقطاب الأطفال من ابناء منطقة المحجر وحاضية جنوب حيس.
ووفقاً للمصادر، فإن المشرفين الحوثيان يدفعان عشرون الف مقابل تجنيد كل طفل، في استغلال رخيص لفقر الأطفال وتردي أوضاع المعيشة لاسرهم، وذلك للزج بهم للقتال في الجبهات تعويضاً عن النقص في مقاتليهم.
وأضافت المصادر ان المليشيات تقوم بنقل الأطفال على دفعات بعد إقناعهم وغسل أدمغتهم فكرياً إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للزج بهم في محارق الساحل الغربي.
وتعد هذه الجريمة إحدى الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والأطفال وتضاف إلى سجل جرائم المليشيات المدعومة من إيران، دون تدخل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف هذه الإنتهاكات
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