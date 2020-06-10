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شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة شباب الصحفيين المصريين توجه رساله شديدة اللهجة إلي الناشط المصري الوهمي "جمال عيد" والان مع التفاصيل
الأربعاء 10 يونيو 2020
وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين رساله شديدة اللهجة إلي الناشط المصري الوهمي المدعو جمال عيد الشهير ب "دوكو"قائلة: أيها العميل المفلس الكذاب بتدور في دفاترك القديمة ...يبدو أن الفلوس لم تأتي؟؟بيفكر الناس أنة ناشط ومكافح وعايز لة قرشين!! مؤكدة الجبهة علي أنة في مقابل القرشين دول ممكن تعمل أي حاجة.كذب وعمالة وخيانة وفبركة.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية ردا على مهاترات جمال عيد:مش جديد عليك أن تكون المدافع الأول عن الإخوان الإرهابية ومهما فعلت لن تنال مرادك أبدا أبها العميل الفاشل والساقط سياسياً.
وأضاف طوالة:لازم تعرف ان وقت الحساب قادم وأنت هتندم على بيعك لوطنك وماحدش هيقبل ساعتها إنك كنت مش فاهم وان كل دة أكل عيش.مش هينفعك الندم يا كبير الكذابين.
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