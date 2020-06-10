شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة «جورج فلويد» تشهد دعوات للعدالة ونبذ العنصرية العرقية والان نبدء بالتفاصيل
وبعد إقامة الجنازة الخاصة في هيوستن، سيتم نقل الجثمان إلى مدينة بيرلاند القريبة، لدفنها بجوار والدة فلويد. وقال مسؤولون محليون إنه سيتم حمل النعش في الميل الأخيرة من موكب الجنازة على عربة تجرها الخيول.
ومن بين الأشخاص الذين يحضرون الحدث الذي يقتصر حضوره على من يحملون دعوات فقط، مشاهير وسياسيون، وكذلك عائلات العديد من السود الذين لقوا حتفهم أثناء حوادث مع الشرطة في مدن بجميع أنحاء البلاد.
وعلى الرغم من اقتصار حضور المراسم على من يحملون دعوات فقط، يتم بث الحدث مباشرة، وسط اهتمام وطني وعالمي واسع النطاق .
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