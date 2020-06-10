شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة «جورج فلويد» تشهد دعوات للعدالة ونبذ العنصرية العرقية والان نبدء بالتفاصيل

تقام حاليا جنازة جورج فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، حيث تجمع مئات المشيعين لتذكر فلويد (46 عاما) الذي أثار موته على أيدي الشرطة حركة على مستوى البلاد من أجل الإصلاحات.

وبعد إقامة الجنازة الخاصة في هيوستن، سيتم نقل الجثمان إلى مدينة بيرلاند القريبة، لدفنها بجوار والدة فلويد. وقال مسؤولون محليون إنه سيتم حمل النعش في الميل الأخيرة من موكب الجنازة على عربة تجرها الخيول.

ومن بين الأشخاص الذين يحضرون الحدث الذي يقتصر حضوره على من يحملون دعوات فقط، مشاهير وسياسيون، وكذلك عائلات العديد من السود الذين لقوا حتفهم أثناء حوادث مع الشرطة في مدن بجميع أنحاء البلاد.